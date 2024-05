Família de ritmista morto por ônibus pedirá indenização de R$ 1,5 milhão

César Gomes foi morto ao ser atingido por um ônibus na Mangueira/Reprodução

A família de César Gomes, de 44 anos, ritmista da Mangueira que morreu na última

quarta-feira (1°) após ser atropelado por um ônibus nas proximidades do Morro da

Mangueira, na Zona Norte do Rio, pretende ingressar na Justiça contra a Rodoviária

Âncora Matias, proprietária do veículo envolvido no acidente, pedindo uma

indenização milionária. O corpo de César foi sepultado no Cemitério do Caju, na

última quinta-feira (2).

O advogado Marcelo Andrade, que representa a família da vítima, disse que ainda

está se organizando para acionar a empresa na Justiça.