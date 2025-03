Família pede justiça por jovem morta pelo ex-namorado em São João de Meriti

Familiares de Evelyn Cristina Serrano, de 18 anos, morta pelo ex-namorado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, realizaram um ato em frente ao Cemitério Jardim do Éden, onde ocorreu o sepultamento, na segunda-feira (10). Com cartazes em mãos, parentes clamavam por justiça e pediam a prisão do suspeito, que fugiu após cometer o crime.

O corpo da vítima foi encontrado com uma ferida no pescoço na casa do ex-namorado no último sábado (8), no Dia Internacional da Mulher. Segundo a avó da jovem, o homem não aceitava o fim do relacionamento.

“Esse covarde tirou a vida da minha neta. Eu quero justiça!”, disse.

Testemunhas alegam que no dia do assassinato Evelyn estava em uma festa com amigas no bairro Vila Tiradentes, quando o suspeito apareceu no local e a convenceu a ir até a sua residência. No endereço, o casal teria tido uma discussão. De acordo com a família, os dois ficaram juntos por quatro meses e estariam separados há cerca de 15 dias.

“Esse desgraçado assassino matou minha filha, me ajudem a encontrá-lo”, pediu a mãe da menina.

No domingo (9), data em que a Lei do Feminicídio completou 10 anos, familiares também realizaram um protesto no bairro. Com mais cartazes, parentes chegaram a fechar a rua temporariamente para chamar a atenção das autoridades. Evelyn é a mais velha de quatro irmãos e deixa um filho de apenas quatro anos.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu as investigações e trabalha para localizar o autor do crime.