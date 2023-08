Famoso por vídeos debochando de policiais é preso no Jacaré, Zona Norte do Rio

Famoso por fazer vídeos debochando de policiais, Renan James Carvalho Tavares,

mais conhecido como ‘Malandrex do Jacaré’, foi preso por agentes do Divisão de

Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), na última quarta-feira (23), no Jacaré, na Zona Norte do Rio. Ele responderá por roubo e corrupção ativa.

Malandrex ficou conhecido por vídeos com conteúdos da comunidade, onde

demonstra táticas do tráfico para bloquear sinal telefônico em dias de operação

policial. Dessa forma, atrapalhando a localização desses criminosos na região por

autoridades policiais. Além do equipamento de bloqueio de sinal, o acusado também aparece fazendo ‘propaganda’ de drogas em um ponto de venda.

Em outras imagens, Renan também aparece armando com um fuzil modelo AK-47,

fazendo ameaças ao lado de outro criminoso, com uma touca ninja.