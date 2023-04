Farmácia distribui medicamentos para pacientes da rede municipal

Todos itens são fornecidos tanto diretamente à população como através dos repasses às Policlínicas de que contam com farmacêuticos responsáveis

A Superintendência de Assistência Farmacêutica de Belford Roxo, conhecida popularmente como Farmácia Municipal, é o órgão da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) responsável pela distribuição de todos os medicamentos e insumos hospitalares que viabilizam os diversos tratamentos de Saúde disponibilizados na cidade. É um trabalho fundamental que estrutura recepção, estocagem e a entrega mensal de mais de 200 mil itens. Todos esses itens são fornecidos tanto diretamente à população como através dos repasses às Policlínicas de que contam com farmacêuticos responsáveis.

Os medicamentos são adquiridos em parceria com o Governo do Estado e são estocados de acordo com uma série de especificações. “Temos medicamentos que podem ser estocados em temperatura ambiente e outros que precisam de refrigeração entre 2°C e 8°C. É cuidado necessário e que tem que ser bem administrado”, informou a farmacêutica Amanda Tavares Pessanha, da equipe de especialistas da Farmácia Municipal.

Tratamento contra a ansiedade

Em tratamento há quatro anos contra a ansiedade, a atendente Alessandra Moreira Amaral, recebeu pela segunda vez os medicamentos necessários e elogiou o serviço prestado pela Farmácia Municipal. “Estou trazendo a receita da minha médica para receber os remédios aqui. Trabalho no centro de Belford Roxo e a equipe da Farmácia está de parabéns. Fui sempre bem atendida”, declarou Alessandra.

Retirada só com prescrição médica

Entre os medicamentos fornecidos gratuitamente estão os administrados no controle do diabetes, da ansiedade e da hipertensão. A retirada é feita sob prescrição médica e mediante a apresentação da receita. “Os programas são em parceria com o Governo do Estado e todos os medicamentos e insumos são recebidos na nossa central para processamento e distribuição”, complementou a farmacêutica Amanda Pessanha.

O atendimento na Farmácia Municipal é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede da Rua João Gonçalves Neto (conhecida como Rua do Meio), 620, Centro. Além do fornecimento direto à população e da distribuição de insumos para as policlínicas, a Farmácia Municipal é responsável também pelos medicamentos entregues por 16 programas de atenção especializada, como os da Hanseníase e da HIV/Aids. A Farmácia Municipal conta ainda como uma assistência jurídica para os pedidos vindos da Procuradoria do Município.