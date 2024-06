Federação PSDB/Cidadania está rachada em Resende

Pré-candidatura de Noel de Carvalho desagrada Cidadania

A federação PSDB/Cidadania sinaliza divisão nas eleições municipais em Resende, no Sul Fluminense. A cúpula estadual da federação quer apoiar a candidatura do vereador Renan Marassi (Republicanos) mas integrantes do PSDB local discutem a possibilidade de lançar candidato próprio à sucessão do prefeito Diogo Balieiro (PL) que está no segundo mandato.

Na semana passada o ex-deputado estadual Noel de Carvalho lançou sua pré-candidatura pelo PSDB. O político retornou ao partido depois de ter passado pelo Solidariedade e PSB. Ele justificou que está liderando um grupo político no Sul Fluminense para reconstrução do PSDB. Noel foi prefeito de Resende por dois mandatos (1977/1982 – 1989/1992).

O anúncio não caiu bem na direção do Cidadania no município. Integrantes do partido alegam que o comando da federação em Resende é do Cidadania, pelo histórico de resultados eleitorais do partido na cidade. E também, que independente desse fato a direção do PSDB estaria de acordo com o apoio à candidatura de Marassi.

O que também causou estranheza foi Noel de Carvalho ter comparecido no ato de lançamento da pré-candidatura de Renan Marassi dois dias após colocar seu nome na disputa. O evento foi na última sexta-feira (8). Noel esteve presente e declarou apoio ao vereador.