Feira Carioquíssima celebra 10 anos com criatividade e shows na Urca

Evento reúne moda, gastronomia, artesanato e música ao vivo

A feira Carioquíssima, um evento tradicional do Rio de Janeiro, comemora 10 anos com uma edição especial na Praia Vermelha, na Zona Sul, nos dias 14 e 15 de setembro, das 14h às 22h. A festividade promete reunir expositores de diversos setores, como moda, decoração, artesanato e gastronomia, destacando designers e marcas locais.

Mais de 80 marcas estarão presentes, e o público ainda poderá aproveitar uma programação musical com shows e DJs em um dos cenários mais icônicos da cidade. No sábado (14/09), a Banda do Ben é a atração principal, animando o público a partir das 19h. No domingo (15/09), as apresentações ficam por conta das bandas Power Swing, às 16h, e Skankaradus, às 19h.

A feira Carioquíssima proporciona entretenimento para todas as idades, destacando o melhor da cultura criativa carioca em um dos cartões-postais mais emblemáticos do Rio de Janeiro. O encontro é uma oportunidade para conhecer novas tendências de moda e decoração, saborear pratos deliciosos da gastronomia local, e se divertir com atrações musicais.