Feira de adoção no Madureira Shopping garante um novo lar para 21 cães e gatos

O Madureira Shopping realizou no último sábado (13) o evento “Cãodrilha”, uma feira de adoção de pet onde cães e gatos estiveram caracterizados com trajes típicos e ainda participam de uma quadrilha no espaço da loja Sou do Bem, localizada no 3º piso do empreendimento.

A ação foi desenvolvida por meio de parceria com a ONG Bichinho Feliz, com o objetivo de promover a conscientização sobre a adoção responsável e a importância de oferecer um lar amoroso para animais de estimação. Ao todo, 21 animais ganharam uma nova família. Durante o evento, os interessados puderam adotar cães e gatos de diferentes portes e idades.

Para participar do processo de adoção, é preciso ter mais de 18 anos e apresentar um documento original com foto. Após o preenchimento da ficha cadastral, foi realizada uma entrevista no local, a fim de garantir que os animais fossem acolhidos por famílias responsáveis e preparadas para proporcionar o cuidado necessário.

A gerente de marketing do Madureira Shopping, Letícia Pinho, celebra o resultado da atividade e afirma que busca promover mais eventos como este no empreendimento. “Ficamos muito felizes com o resultado da ação, pois a feira foi um sucesso. Os animais de estimação proporcionam um verdadeiro ciclo de amor e alegria para os seus lares. Ter um bichinho em casa é poder contar com o seu companheirismo, amor e carinho. Que possamos desenvolver mais feiras de adoção e que cada vez mais, possamos contribuir com ações em benefício da sociedade”, destaca.