Felipinho Ravis é o ‘padrinho’ da milícia

Deputado iguaçuano envolto na suspeita polêmica da compra de máscaras de

papel por valor estratosférico à época em que foi presidente da Câmara de

Vereadores no município da Baixada, Felipinho Ravis (Solidariedade) volta à cena.

Desta vez, o parlamentar cuspiu na confiança depositada nele por seu eleitorado ao

dizer ‘sim’ para a deputada Lucinha (PSD) permanecer no cargo do qual foi afastada

por decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do RJ.

Como é de conhecimento de todos, a parlamentar é alvo de investigação pela

Polícia Federal por suspeita de ser o braço político da milícia de Luis Antônio da

Silva Braga, o Zinho, que está atrás das grades desde dezembro passado. Ela

também está na mira da corporação por suposta prática de rachadinha em seu

gabinete.

A permanência ou não da deputada na Casa aconteceu durante votação secreta da

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da qual Felipinho é membro. Por conta

de seu voto, que aparenta estar compactuado com o crime organizado, o deputado

está sendo chamado de ‘padrinho da milícia’. Uma coisa é certa: o que ele plantou

hoje vai enfraquecer a base de sua pretensão eleitoral, de disputar a Prefeitura de

Nova Iguaçu em 2024.