Ferrari avaliada em R$ 1,6 mi é apreendida no Porto do Rio

Uma Ferrari, modelo Spider, foi apreendida na última terça-feira (18) durante uma fiscalização da Receita Federal no Porto do Rio. O carro de luxo, com ano de fabricação em 2022, é avaliado em R$ 1,6 milhão de acordo com o órgão.

A ação teve como objetivo garantir o cumprimento da legislação aduaneira, controlar as atividades de importação e exportação de mercadorias no país e coibir práticas ilícitas.

De acordo com a Receita Federal, a apreensão do veículo é decorrente de fraude em operações de comércio exterior. Na tentativa de justificar os recursos, o importador, pessoa física sem lastro financeiro, lançou mão de instrumentos fictícios e complexa estrutura empresarial para acobertar a operação.

A Ferrari foi levada para um depósito até a finalização dos trâmites jurídicos. Após isso, o carro pode ir à leilão.