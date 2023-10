Festival de Churros chega do Shopping Nova Iguaçu no Dia das Crianças

O Shopping Nova Iguaçu entrou no clima do Dia das Crianças e realiza, de 12 a 15 de outubro, o Festival de Churros. Na quinta (12), o evento acontece das 10h às 22h, na sexta e sábado (13 e 14) das 13h às 23h, e domingo (15) das 13h às 22h. E para acompanhar, a atividade contará com uma gastronomia diversa: foodtrucks, hambúrguer artesanal, churrasco, cerveja e muito mais. As delícias estarão disponíveis no estacionamento da Pedreira e a entrada é gratuita.

E para a garotada que ama uma peça teatral, o palco da Praça de Alimentação também vai contar de 12 a 15 de outubro com espetáculos que irão divertir toda família. No dia 12, será apresentado o musical Barbie. Dia 13, Shrek; dia 14, Frozen e, no dia 15, Wandinha. As produções serão encenadas sempre às 16h. As crianças também vão poder tirar fotos com os personagens, que estarão passeando pelo shopping. Basta resgatar o cupom no aplicativo do Shopping Nova Iguaçu, que está disponível para download nas versões para Android e IOS.

Vale ressaltar que dia 12 de outubro (quinta-feira), que é feriado nacional em comemoração ao Dia da Padroeira do Brasil, o Shopping Nova Iguaçu terá um horário de funcionamento diferenciado, das 10h às 22h.

SERVIÇO – Festival de Churros

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ

Local: Shopping Nova Iguaçu – Estacionamento da Pedreira

Data: 12 a 15 de outubro

Horários:

Dia 12: 10h às 22h

Dias 13 e 14: 13h às 23h

Dia 15: 13h às 22h

Peças teatrais – Palco da Praça de Alimentação

12/10 – Barbie, às 16h

13/10 – Shrek, às 16h

14/10 – Frozen, às 16h

15/10 – Wandinha, às 16h