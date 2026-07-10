Festival de Cinema de Gramado escolhe o Rio para anunciar homenageados da 54ª edição

O encontro contará ainda com a participação do jornalista e crítico de cinema Marcos Santuario, integrante da curadoria dos longas-metragens brasileiros de ficção e documentários

O Rio de Janeiro será palco do principal anúncio da 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado antes da abertura do evento, em agosto. Na próxima segunda-feira (13), a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, recebe jornalistas e representantes do setor audiovisual para apresentar as novidades desta edição e revelar os homenageados com três das principais distinções do festival: os troféus Eduardo Abelin, Oscarito e Kikito de Cristal.

O encontro contará ainda com a participação do jornalista e crítico de cinema Marcos Santuario, integrante da curadoria dos longas-metragens brasileiros de ficção e documentários. Também estarão presentes representantes das produções selecionadas para o festival.

Os vencedores

Durante o evento, serão conhecidos os vencedores do Troféu Eduardo Abelin, concedido a diretores, cineastas e instituições que contribuem para o fortalecimento do cinema brasileiro. A honraria leva o nome de um dos pioneiros do cinema gaúcho e já reconheceu nomes como Carlos Reichenbach, Cacá Diegues, Arnaldo Jabor e o Canal Brasil.

Também serão anunciados os homenageados com o Troféu Oscarito, criado em 1990 para reconhecer artistas, profissionais e instituições que marcaram a história do cinema nacional. Entre os vencedores das edições anteriores estão Laura Cardoso, Léa Garcia, Lázaro Ramos e Matheus Nachtergaele.

Já o Kikito de Cristal, instituído em 2007, é destinado a personalidades cuja trajetória dialoga com o cinema mundial. O primeiro homenageado foi o cineasta Eduardo Coutinho. Desde então, o prêmio já foi concedido a nomes como Ruy Guerra, Alice Braga, Cecilia Roth, Soledad Villamil, Leonardo Sbaraglia, César Troncoso e Jean Pierre Noher.

Mais antigo festival de cinema

A 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado será realizada entre os dias 12 e 22 de agosto, com cerimônia oficial de abertura marcada para 14 de agosto. Promovido pela Gramadotur, autarquia municipal de Turismo e Cultura, o evento é o mais antigo festival de cinema realizado de forma ininterrupta no Brasil e integra o Patrimônio Histórico e Cultural do Rio Grande do Sul.