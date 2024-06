Festival Sesc de Inverno esquenta os palcos do Rio

Apresentação da Orquestra Circônica no Quitandinha em 2023

Programação, que começou na quarta (12), vai até 28 de julho, com apresentação de espetáculos de dança, música, teatro e circo

Uma extensa programação marca o 22º Festival Sesc de Inverno, maior evento cultural multilinguagem do Brasil, que acontece até 28 de julho, em 22 localidades do Estado do Rio de Janeiro. A edição é a maior de todos os tempos e promove apresentações de música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais, em cidades-polo, como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, na Região Serrana. A programação é gratuita ou a preços populares.

A 22ª edição resgata o projeto Boca Suja, no qual obras de grandes poetas nacionais são impressos em guardanapos e distribuídos durante o Festival. A homenageada da edição será autora de obras infantojuvenis Roseana Murray, que se recuperou do ataque de cães da raça Pitbull, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Plural como reflexão

Em 2024, o tema de reflexão é o acróstico ‘P-L-U-R-A-L’, trabalhado na identidade visual e na programação artística do evento. O acróstico procura resumir em seis outras palavras a diversidade cultural brasileira: P, de povos, L, de lugares, U, de união, R, de raízes, A, de artes e L, de linguagens.

A ideia de pluralidade representa a alma do Festival Sesc de Inverno, evento voltado para todos os públicos e pensado a partir da diversidade cultural e da inclusão. A cada ano, a proposta da instituição conta com a adesão cada vez maior de pessoas em todo território fluminense.

A curadoria do evento, que procura reunir nomes relevantes da cena artístico nacional, prioriza a interação entre artistas e público, para que as apresentações ultrapassem o caráter de entretenimento, ensejando a reflexão.

O evento conta com o apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais.