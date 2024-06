Filha do bicheiro Piruinha é presa no Rio

Monalliza Neves Escafura foi presa em operação do Gaeco

A filha do bicheiro José Caruzzo Escafura, o Piruinha, foi presa na quarta-feira (19), durante uma operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) e da Policia Federal. Monalliza Neves Escafura, que era procurada pelo crime de associação criminosa, foi localizada no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio.

Piruinha também teve a prisão preventiva decretada. Para o MP a liberdade de Monalliza representa um risco à ordem pública e à instrução criminal. Para José Caruzzo, devido à sua idade avançada, foi requerida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

A investigação que resultou na prisão de Monaliza foi um resultado da investigação aberta devido às denúncias do comerciante de carros Natalino José do Nascimento Espínola, o Neto — morto em 2021 —, e Max Wanderson Marques Lopes em fevereiro de 2019. As apuração é de crimes de extorsão — na casa dos R$ 50 mil, realizada entre fevereiro e março de 2017 — e ameaças iniciados em 2017, chefiados por Monalliza e o pai.

Em abril deste ano, Monaliza foi julgada junto com o pai. Os dois, junto com o policial militar Jeckson Lima Pereira, eram réus pela morte o comerciante de carros Natalino. Piruinha era apontado como mandante do crime. Os três foram absolvidos pelo júri.