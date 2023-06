Filho de Belo é preso com drogas na rodoviária do Rio de Janeiro

Arthur Paulo Vieira vinha de São Paulo, quando policiais realizaram uma revista. O caso foi registrado como “uso e consumo de drogas”

Um dos filhos do cantor Belo, Arthur Paulo Vieira, de 29 anos, foi detido por posse de drogas na manhã desta terça-feira (13). O herdeiro do pagodeiro estava na Rodoviária Novo Rio, localizada na Zona Portuária do Rio de Janeiro, com uma pequena quantidade de maconha.

Arthur foi abordado pelos policiais militares do 5º BPM (Praça da Harmonia) ao desembarcar de um ônibus que vinha de São Paulo. Os PMs notaram seu nervosismo e decidiram realizar uma revista.

A prisão foi realizada por volta das 9h40. Após ser detido, ele foi encaminhado para a 4ª DP (Praça da República). O caso foi registrado pela Polícia Militar como “uso e consumo de drogas”.

Conforme a legislação brasileira, pessoas flagradas com drogas para uso pessoal podem ser advertidas, realizar serviços à comunidade e participar de medidas educativas.