Filho de soldado da PM é morto com tiro de arma do pai; Polícia Civil acredita em disparo acidental

O filho de um soldado da Polícia Militar, de 5 anos, morreu com um tiro efetuado com a arma do pai em Paraty (RJ). O caso aconteceu na casa onde a família mora, na noite de quarta-feira (12). A Polícia Civil ainda não sabe quem realizou o disparo, mas trabalha com a hipótese de que tenha sido acidental.

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, pai e filho estariam na sala da residência quando o disparo aconteceu. O delegado titular da delegacia da cidade, Marcelo Russo, disse que ainda não conseguiu ouvir o militar por ele estar “psicologicamente abalado”. Ele deve prestar depoimento nesta quinta-feira (13).

A criança foi socorrida às pressas e levada pelos pais para o Hospital Municipal Hugo Miranda, mas não resistiu aos ferimentos.

A arma utilizada no disparo, uma pistola glock calibre 40, foi apreendida e vai passar por perícia. A casa da família também será periciada para que o caso seja esclarecido.

“Solicitamos a remoção do cadáver para o IML para fazer o exame de necropsia e também a perícia criminal na casa. Apreendemos a arma de fogo utilizada nessa tragédia e vamos requisitar a perícia dela também. Ouvimos os comunicantes policiais militares da 2°Cipm, que foram acionados e deram suporte [à família]”, explicou o delegado.

Em nota, a PM informou que “um Inquérito Policial Militar foi instaurado para averiguar as circunstâncias do fato”.

Nota da Polícia Militar na íntegra

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na quarta-feira (13/7), equipe da 2ºCIPM foi à Estrada Paraty para verificar ocorrência de disparo de arma de fogo na residência de um policial. No local, a equipe foi informada de que o fato ocorreu com a pistola do policial. O incidente teve como vítima o filho do militar. A criança foi socorrida ao Hospital Municipal Hugo Miranda, onde não resistiu. A arma foi apreendida e um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para averiguar as circunstâncias do fato. Ocorrência encaminhada para a 167ªDP”.