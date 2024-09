Fim de semana no Circo Voador terá celebração com forró e Rogério Skylab

Espaço terá programação especial e diversificada neste fim de semana. Os amantes do forró serão embalados pelo som dos Conterrâneos

O icônico Circo Voador contará com uma programação especial e, como sempre, diversificada neste fim de semana. Uma boa opção para quem não vai ao Rock in Rio. Amanhã (13), o grupo de forró Conterrâneos vai tomar conta do palco da casa, enquanto que no sábado (14/09), será a vez do sempre imprevisível Rogério Skylab.

O Conterrâneos comemora 10 anos de ótimos serviços prestados ao forró pé de serra com um bailão de respeito.

A apresentação terá as participações de Anastácia, Marcelo Mimoso, Natascha Falcão, Carlos Cachaça (Forróçacana), Josi Araújo e Priscilla Frade. A banda também chamou o Bloco de Caramuela pra abrir os trabalhos, o Trio Nordestino pra encerrar a noite em grande estilo.

Também haverá o pós com os DJs Xeleléu e Chu Selecta, com um repertório no capricho antes e depois dos shows. Ainda rola um aulão com o pessoal do Forró de Rua, assim que a lona abrir os portões, às 20h.

Repertório de respeito

Seguindo a tradição pé de serra, mas abraçando também a pluralidade dos dias de hoje, o Conterrâneos já mostrou a que veio quando, com apenas 8 anos de existência, se inscreveu no famoso Festival de Itaúnas e de lá saiu com o 2º lugar nas mãos. O ano era 2015 e, desde então, o quarteto não parou mais, rodando não apenas os quatro cantos do país, quanto também fora dele.

Pra esse aniversário de uma década de estrada, Rodrigo Zoião, Felipe Rodrigues, Rodrigo Ramalho e Nandinho Barros prometem um repertório pra, definitivamente, ninguém ficar parado.

Já no sábado (14/09), Rogério Skylab lança a sua nova saga, “Trilogia do Fim”. Na abertura, a Lion Heart, mostra toda a sua selvageria e pedradas dos mais de 20 anos de estrada. Nos intervalos, a Festa Heaven & Hell comanda a balbúrdia. Portões abertos a partir

das 20h.