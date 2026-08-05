Fiocruz busca doações de frascos de vidro para armazenar leite humano

Embalagens permitem a coleta, o processamento e a distribuição do produto aos recém-nascidos prematuros internados na UTI

O Banco de Leite Humano (BLH) do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) iniciou, em julho, uma campanha permanente para arrecadar frascos de vidro a serem utilizados no armazenamento seguro do leite humano doado.

A iniciativa busca manter o estoque desses recipientes para atender aos assistidos. As embalagens permitem a coleta, o processamento e a distribuição do leite destinado principalmente aos recém-nascidos prematuros internados na UTI.

Para serem aceitos, os frascos devem ser de vidro, de qualquer volume, e com tampa plástica rosqueável.

Papel fundamental

No primeiro semestre deste ano, o BLH do IFF/Fiocruz coletou 925,6 litros de leite humano, numa média de 154,26 litros por mês. Esses frascos têm papel fundamental para atender aos recém-nascidos que dependem desse alimento para seu desenvolvimento.

Os frascos doados podem ser entregues diretamente no Banco de Leite Humano do IFF/Fiocruz, na Avenida Rui Barbosa, 716, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Para quem não puder comparecer ao local, o instituto também oferece o serviço de coleta domiciliar na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.