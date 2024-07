Fiocruz fecha acordo de R$ 92 mi com CEPI e vai produzir vacinas para países menos desenvolvidos

A Fiocruz assinou nesta segunda-feira (29) uma parceria com a CEPI, a Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias. Agora, o laboratório Bio-Manguinhos, no Rio de Janeiro, que já é um dos maiores fabricantes de vacinas da América Latina, se juntou à rede de fabricantes de vacinas da CEPI no Sul Global, e vai trabalhar para apoiar respostas mais rápidas e equitativas a futuras ameaças de doenças infecciosas emergentes.

Com um investimento de US$ 17,9 milhões (aproximadamente R$ 92 milhões) da

CEPI, as organizações colaborarão para diversificar as capacidades existentes de

fabricação de vacinas da Bio- Manguinhos/Fiocruz, expandindo novas plataformas

de tecnologia de vacina de vetor viral e mRNA de resposta rápida contra doenças

de surtos.

A inclusão da Fiocruz na rede de fabricação da CEPI impulsionará os esforços de

produção de vacinas na região da América Latina e Caribe, o que ajudará a

aumentar a capacidade de fabricação para disponibilizar vacinas em resposta a

ameaças epidêmicas e pandêmicas.