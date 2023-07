Firjan Caxias e Região destaca ações de enfrentamento ao roubo de cargas

Comandos das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal apresentaram resultados das ações conjuntas que mostram uma redução no número de ocorrências em trechos como o Arco Metropolitano (BR-493

Empresários ligados às representações da Firjan na Baixada Fluminense voltaram a

debater, na última terça-feira (4/7), com as forças de segurança e demais órgãos

públicos, a questão do roubo de cargas no Rio de Janeiro. O presidente da Firjan

Caxias e Região, Roberto Leverone, recebeu os comandos das polícias Militar, Civil

e Rodoviária Federal que apresentaram os índices de junho, com os resultados das

ações conjuntas implementadas nos últimos meses. A PRF destacou os dados da

“Operação Palladium”, que registrou uma redução de 62% no número de

ocorrências em trechos das BR-040, BR-116 e BR-493. Especificamente em Duque

de Caxias, o comando do 15° Batalhão de Polícia Militar, apontou 44% de redução.

E numa análise geral, a Polícia Civil apontou uma queda de cerca de 50% de

ocorrências em todo o estado.

Esta foi a quarta reunião do grupo de trabalho criado pela Firjan Caxias e Região (e

que conta também com participação de lideranças da Firjan Nova Iguaçu e Região),

que visa debater iniciativas para coibir as ocorrências de roubo de cargas no

estado e contou ainda, com a participação de representantes da Agência Nacional

de Transporte Terrestre (ANTT) e do Ministério Público. “A cada encontro

avaliamos as demandas mais urgentes e buscamos a participação dos órgãos de

competência para que soluções sejam pensadas e medidas adotadas. A ação

conjunta está apresentando resultados, fortalecendo a segurança pública e

contribuindo para a atuação das empresas da região”, destacou Leverone.

Série histórica

Com 17 casos em junho, nos trechos das rodovias 040 (entre o Trevo das Missões

até Santa Cruz da Serra), 116 (Trevo das Margaridas até Belford Roxo) e 493

(Japeri até Saracuruna), o superintendente-executivo da Polícia Rodoviária Federal,

Rafael Alvim, destacou que esse foi o menor resultado da série histórica dos

últimos cinco anos. Ele aproveitou a presença da ANTT, que regula as atividades

de exploração da infraestrutura ferroviária e rodoviária, para alinhar ações de

melhoria do serviço de monitoramento oferecido pelas concessionárias.

O maior investimento em tecnologia também foi um dos pontos abordados pelo

comandante do 15º BPM, coronel Heitor Pereira. “A tecnologia sempre vai ser

importante para nossas ações, nos ajuda a minimizar riscos e danos colaterais. A

tecnologia contribui para o trabalho de inteligência”, destacou o comandante.

Ele ressaltou a redução de 44% dos casos de roubo de cargas no mês de junho,

em Duque de Caxias. Foram 62 ocorrências, ante as 111 do mês de maio.

“Estamos no caminho correto, nossas ações estão dando resultado. Parte é em

função do trabalho em conjunto no que tange à BR-040 e a BR-493, que são os

locais com maiores incidentes”, acrescentou.

Na ocasião, a Polícia Civil ainda apresentou a campanha “Receptação é Crime”,

que é mais uma frente de combate ao roubo de cargas, no sentido de impactar a

comercialização ilegal das mercadorias roubadas. “Comemoramos aqui uma série

de resultados que vieram de operações estruturadas e planejadas”, enfatizou o

vice-presidente da Firjan Caxias e Região, Rodrigo Hunger, reforçando que a cada

encontro são mapeadas as demandas e as entidades que precisam ser envolvidas.

Na primeira participação do trabalho conjunto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se juntou ao grupo para o estabelecimento de ações estratégicas, que

contribuam com as investigações dos órgãos de segurança.

Bons resultados das operações

O titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) da Polícia Civil, delegado Alessandro Petralanda, pontuou os bons resultados das operações.

“Especificamente no mês de junho, a união de esforços no combate ao roubo de

cargas apresentou resultados. Houve redução de quase 50% (os casos de roubo

de carga) se comparado ao mesmo período de junho do ano passado em todo o

estado”, destacou Petralanda, reforçando a importância da continuidade do

trabalho conjunto entre as polícias, empresários e demais órgãos para o

estabelecimento de estratégias para coibir esse tipo de crime.