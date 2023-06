Firjan cobra expansão da BR-040 depois de acidente em Petrópolis

Estrada que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro ficou bloqueada depois que um caminhão-tanque tombou e pegou fogo

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) defendeu uma

ação do governo federal para solucionar o atraso nas obras de expansão da

rodovia BR-040 no trecho da subida da Serra de Petrópolis, região serrana do Rio

de Janeiro. O projeto, paralisado há anos, é objeto de uma disputa na justiça entre

a concessionária que opera a via, a Concer, e o governo.

O comunicado da entidade empresarial industrial sucede a ocorrência de um

acidente com um caminhão-tanque, nesta quinta-feira, 8, na altura do quilômetro

96, que bloqueou por horas a via que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais. O

caminhão-tanque, que levava combustível, tombou e pegou fogo. O motorista do

caminhão morreu no local. Quatro veículos foram atingidos pelas chamas.

Bombeiros foram acionados para conter o incêndio.

“A Firjan considera que o governo federal precisa encontrar soluções para entregar

uma das obras mais importantes para a logística do país: a expansão da BR-040,

no trecho da subida da Serra de Petrópolis. A celeridade na retomada das obras é

fundamental para promover melhorias para a infraestrutura fluminense,

aumentando a segurança dos usuários. O atraso – de mais de uma década – para a

conclusão causa prejuízo para toda a sociedade, com custo de vidas e perdas

socioeconômicas. É urgente encontrar soluções que superem impasses judiciais

que postergam a retomada das obras”, apontou a Firjan, em nota enviada à

imprensa.

Totalmente interditada

A rodovia foi totalmente interditada na última sexta-feira (9) após o acidente, a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias, no quilômetro 102 sentido Juiz de Fora, Minas Gerais. A pista foi parcialmente liberada apenas à tarde, segundo

informações da Concer. Na madrugada, a concessionária concluiu enfim a

operação de retirada do caminhão tombado.

Edital da licitação

Segundo a Concer, as obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis (NSS) estavam

previstas no edital da licitação e incorporadas ao Contrato de Concessão PG-

138/95-00 assinado em 1995. Após atrasos, assinaturas de aditivos de contrato e

tomadas de empréstimos do BNDES e de bancos privados, a obra acabou

paralisada em julho de 2016, “por absoluta falta de condições financeiras para

prosseguir”, declarou a Concer.

A concessionária alega que o governo não cumpriu com os aportes previstos em contrato, o que teria resultado em diversas ações em andamento na Justiça Federal sobre as questões contratuais, além de processos administrativos na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e no Tribunal de Contas da União (TCU).