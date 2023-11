Flip 2023 tem ações sociais para a população de Paraty, na Costa Verde Fluminense

A Festa Literária de Paraty (Flip) ficou mais democrática com ações voltadas também para os moradores de bairros humildes, como Ilha das Cobras e Ribeirinho, na Costa Verde Fluminense.

No primeiro dia da Flip, quinta-feira (23), foi montada uma tenda do Programa Mais Leitura, da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) com doação de livros e dinâmicas interativas para a população.

Da Ilha das Cobras, o Mais Leitura itinerante atravessa o flutuante com poemas, contos, romances, crônicas e chega ao calçamento pé-de-moleque do Centro Histórico com perspectivas sociais e inclusivas. Ao final do dia, na Casa Marginow, uma mesa aberta de debate deu voz à população com o tema “Lei de cotas e o acesso ao ensino superior brasileiro”.

A programação seguiu nos dias seguintes com gincanas e doações de mais de mil livros. No sábado (25), as atrizes e autoras Dani Fritzen e Mona Vilardo contaram histórias para as crianças. Fechando a Flip no domingo (26), o Programa Mais Leitura visitou o bairro Ribeirinho.