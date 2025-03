Fluminense prepara conversas para renovação com PH Ganso

Nos bastidores, existe uma novidade sobre o futuro de Paulo Henrique Ganso. Felizmente, após problema no coração, o camisa 10 está voltando às atividades com bola.

O Flu irá se reunir com o camisa 10 após as finais do Carioca para sacramentar sua renovação. Ele tem contrato até o fim do ano e o Santos mantém interesse em sua contratação, ainda mais após a chegada de Neymar.

Sobre o futuro do camisa 10, ele tem contrato até dezembro deste ano e existia uma conversa com o Tricolor das Laranjeiras para a prorrogação antes do problema que o jogador precisou se afastar.

Se Ganso voltar a jogar bem e chegar no meio do ano sem renovar o contrato com o Fluminense, o Peixão deve tentar assinar um pré-contrato com o meia no meio do ano, mas se possível, o Santos pode tentar um acordo com o Flu antecipadamente.

Ganso nunca fechou as portas para o Peixão, pela história que tem na Vila Belmiro e pelos títulos conquistados. Por outro lado, ele também tem muita moral no Fluminense e virou ídolo nas Laranjeiras. Antes do jogador ter esse problema no coração, a renovação estava encaminhada. A tendência é que o contrato seja assinado antes mesmo de começar o Campeonato Brasileiro.

Ganso está com 35 anos e, apesar da idade, ele se cuida muito bem fisicamente. O meio-campista é um refino técnico que está em falta no futebol brasileiro e até mundial. É um camisa 10 clássico.

O jogador está no Fluminense desde 2019. Tem um total de 267 jogos, com 26 gols e 34 assistências. Além do título carioca de 2022, conquistou ainda o Estadual em 2023, a Libertadores, também em 2023, e a Recopa Sul-Americana em 2024.