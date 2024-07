Fome severa diminuiu 85% no Brasil, diz ministro Wellington Dias

O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social,

Família e Combate à Fome, em evento no Rio

O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e

Combate à Fome, disse que o Brasil reduziu em 85% a fome severa no país.

Apesar da diminuição registrada em 1 ano (de 2022 para 2023), o Brasil segue no

Mapa da Fome, de onde tinha saído em 2014 e voltou em 2019.

Dias acredita que o Brasil poderá sair do Mapa da Fome até o fim do mandato de

Lula, em 2026.

“Reduzimos em 85% a fome severa. Estava em 8% e caiu para 1,2%. Alcançamos

patamar mais baixo do que a gente esperava. Falávamos em sair em até 2027.

Hoje, digo que vamos ainda neste mandato.”

A declaração foi dada nesta quarta-feira (24) durante evento do G20, no Rio. O ministro se baseou nos dados do Relatório das Nações Unidas sobre o Estado da Insegurança Alimentar Mundial (SOFI 2024), divulgado pela manhã.

O documento aponta que, em números absolutos, 14,7 milhões deixaram de passar

fome no país. A insegurança alimentar severa, que afligia 17,2 milhões de

brasileiros em 2022, caiu para 2,5 milhões. Percentualmente, a queda foi de 8%

para 1,2%.

O ministro também declarou que o país vai colaborar com metade do valor previsto

para cumprir as metas de governança da aliança para o combate à fome até 2030.