Foragido da Justiça, ‘Chicletinho’ é capturado

Um criminoso foi localizado e preso duas vezes em menos de 24 horas. O caso aconteceu na última terça-feira (13), em Niterói, na Região Metropolitana, quando Jorge Eduardo Brazola de Souza, o “Chicletinho”, 30, que estava foragido há dois anos, foi detido por agentes da Polícia Militar, na Rua Quintino Bocaiúva, em São Francisco.

Apontado como traficante de drogas do Morro do Preventório, na Cidade Sorriso, “Chicletinho” foi levado à 76ª DP (Niterói). Porém, com a ajuda do irmão, ele mais uma vez conseguiu escapar. No entanto, a fuga não durou muito e o fujão e seu parente foram presos após serem perseguidos pelos agentes.

Segundo informações do Disque Denúncia, “Chicletinho” estava cumprindo pena em regime semiaberto depois de ter sido beneficiado com a Visita Periódica ao Lar (VPL), em junho de 2022. Desde então, ele não se apresentou mais à sua unidade prisional e, por isso, um mandado de prisão por evasão de cadeia foi expedido contra ele pela Quarta Vara Criminal de Niterói.

Após ser localizado, o criminoso, que é acusado de integrar o Comando Vermelho (CV), foi encaminhado à delegacia para o cumprimento do mandado de prisão. “Chicletinho” conseguiu escapar dos policiais e fugiu do local com apoio de seu irmão, Eliezer de Souza Júnior, de 25 anos, que o esperava na porta da DP com uma moto vermelha, de modelo Yamaha XTZ 250 Lander.

Após um cerco tático realizado pela Polícia Militar, a dupla foi capturada na esquina da Rua Gavião Peixoto com a Rua Álvares de Azevedo, em Icaraí. Os dois foram conduzidos novamente para a 76ª DP (Niterói), onde foi registrada a prisão em flagrante de Eliezer por ameaça e facilitação de fuga de preso. Já contra Jorge Eduardo foi cumprido o mandado de prisão.