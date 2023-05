Foragido da Justiça condenado a 12 anos por tráfico é preso em Duque de Caxias

Wallace de Andrade Alves foi encontrado em imóvel em Xerém, Duque de Caxias

Condenado a 12 anos de prisão por tráfico e considerado foragido da Justiça, Wallace de Andrade Alves, de 41 anos, foi capturado na manhã deste domingo (7), em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O bandido era procurado pela Divisão de Recapturas da Polícia Penal (Recap) desde 2018, quando recebeu um benefício de saída temporária e não retornou ao presídio.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), a localização exata de Wallace foi obtida com o auxílio de informações recebidas pelo Disque Denúncia. Com os relatos, os agentes chegaram ao endereço do imóvel onde o criminoso vivia, na Rua Luiz Vicente Gonzaga, em Xerém.

Wallace foi sentenciado a 12 anos e 3 meses de prisão em dois processos por envolvimento com o tráfico de drogas. Quando recebeu o benefício de saída temporária, em 2018, o criminoso cumpria sua pena no Instituto Penal Edgard Costa. Desde então, ele era considerado foragido da Justiça.

Após receber voz de prisão, o foragido foi levado para à 60ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi registrado. Em seguida, ele foi conduzido à sede da Seap para ficar à disposição da Justiça e cumprir o restante da pena.

Para ajudar na recaptura de criminosos, basta entrar em contato, de forma anônima, com o Disque Denúncia.

A informação pode ser passada pelos seguintes canais: Central de atendimento do Disque Denúncia: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177/WhatsApp do Disque Denúncia: (021) – 2253-1177/Aplicativo: Disque Denúncia RJ