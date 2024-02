Foragido é capturado após atear fogo em casa onde estava a ex

Gilêisson era procurado desde 23 de janeiro

Um mês após ser considerado foragido da Justiça, Gilêisson Santos de Jesus, de

37 anos, foi preso no último sábado (24) por suspeita de atear fogo na casa onde

vivia a ex-companheira. No dia do crime, que aconteceu em 23 de janeiro, na

cidade de Macaé, no Norte Fluminense, havia seis pessoas no imóvel, três delas

crianças e um adolescente de 15 anos. O acusado foi encontrado por policiais

militares na Estrada Virgem Santa, no bairro Botafogo, no mesmo município, e

levado para a 123ªDP.

Segundo a ex-companheira, Gilêisson foi à casa dela, quebrou uma janela e a

ameaçou com uma arma. Depois, ateou fogo na moto e no carro que estavam na

garagem dela, e fugiu. Somente após a fuga, a mulher, seu atual companheiro e os

quatro filhos conseguiram sair da casa, que também já havia sido tomada pelo fogo.

A mulher contou aos policiais que Gilêisson demonstra comportamento violento por

não aceitar a separação. No passado, ela chegou a ter medida protetiva contra ele,

afirmando que o mesmo tinha uma arma de fogo e já havia feito diversas ameaças

contra ela, além dele fazer consumo de álcool e drogas.

Preso, o acusado responderá por tentativa de homicídio, agravado por motivo fútil.