Foragido é preso e PM apreende drogas em Porto Real, no Sul Fluminense

Os PMs encontraram drogas, cápsulas deflagradas e munições/Divulgação/Polícia Militar

Um foragido da Justiça foi capturado na tarde da última quarta-feira (8), na Rua Projetada, no Jardim das Acácias, em Porto Real, no Sul Fluminense.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi até a localidade para observar a residência onde o foragido estaria escondido. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e, segundo a PM, ele faz parte de uma das facções da cidade.

Após um monitoramento no local, outras guarnições foram acionadas para participarem do cerco no local. Ao avistar os agentes, o suspeito tentou fugir pulando nas residências vizinhas, mas acabou preso.

Durante a busca pelo foragido, diversos materiais foram encontrados como drogas, cápsulas deflagradas, radiotransmissor, baterias e munições.