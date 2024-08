Força-tarefa derruba ‘condomínio do tráfico’ no Parque União, na Maré, Zona Norte do Rio

Agentes também foram às ruas para cumprir 23 mandados de intimação, usados para conduzir pessoas para a delegacia a fim de possam prestar esclarecimentos

As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e o Ministério Público do estado (MPRJ) deram início nesta terça-feira (13) uma operação para derrubar 40 imóveis erguidos pelo tráfico de drogas no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

O “condomínio” de luxo no Parque União foi exibido em reportagem da TV Globo em outubro do ano passado. A matéria mostrava que o Comando Vermelho (CV) adotou uma prática da milícia e passou a usar a especulação imobiliária para lavar dinheiro das atividades criminosas. A venda das casas, à época recém-construídas, é uma forma de circular esse capital.

De acordo com o MPRJ, parte dos imóveis chega a ter 6 pavimentos, mas 90% deles ainda estão em fase de alvenaria e totalmente desocupados. Eles foram erguidos sem nenhuma autorização da prefeitura e não possuem responsável técnico pelas obras.

O trabalho da operação também incluiu o cumprimento de 23 mandados de intimação, usados para conduzir pessoas para a delegacia a fim de que possam prestar esclarecimentos.

Lavagem de dinheiro do comércio de drogas

Segundo reportagem do g1, a investigação constatou que o Comando Vermelho (CV) construiu imóveis e abriu empreendimentos no Parque União para lavar o capital acumulado com o comércio de drogas.

A comunidade tem como chefe o traficante Jorge Luís Moura Barbosa, o Alvarenga. Ele tem 86 anotações criminais e ⁠figura como autor em 175 inquéritos policiais. Participa ativamente das decisões que determinam o rumo do CV, como invasões de territórios rivais para expansão dos domínios e exploração ilegal econômica.

A operação contou com agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar (COE), da Seop e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ).