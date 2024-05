Força-tarefa do CBMERJ chega para apoio ao Rio Grande do Sul

Os militares viajaram a bordo do helicóptero AW169, bimotor da corporação

A primeira equipe de pronta resposta com nove agentes do Corpo de Bombeiros

Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) chegou, na madrugada de sexta-feira (3), ao Rio Grande do Sul para auxiliar nas ações de busca e resgate por vítimas das chuvas que atingem a região Sul do país.

Os militares viajaram a bordo do helicóptero AW169, bimotor da corporação, capaz de operar por instrumentos, inclusive no período noturno, e que será empenhado nas operações de salvamentos nas regiões afetadas.

A força-tarefa do Rio de Janeiro contará com outros 40 bombeiros militares, que

seguiram para o RS. A delegação inclui especialistas em salvamento em desastres,

atuação em estruturas colapsadas e resgate de vítimas que estão ilhadas em

cenários de alagamento e inundação.

O apoio à operação foi oferecido pelo governador Cláudio Castro ao governador do

Rio Grande Sul, Eduardo Leite, que aceitou a ajuda logística e a expertise da

corporação fluminense.

Para o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ,

coronel Leandro Monteiro, a ajuda neste momento em que as pessoas precisam de

socorro imediato é fundamental.

“Nossos bombeiros, equipamentos e materiais enviados vão ajudar a intensificar os

trabalhos nas regiões atingidas pelos temporais. Primeiro vem o socorro e, depois,

as ações para a volta à normalidade o mais breve possível”, afirmou o comandante.