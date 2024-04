Força-tarefa quer identificar poluente que deixou 2 milhões sem água no estado

Agentes saíram para cumprir mandados de busca contra 16 empresas que utilizam tolueno em seu processo de produção

Uma força-tarefa do governo do estado do RJ começou nesta segunda-feira (8) a Operação Águas Claras, a fim de identificar de onde veio a substância que deixou 2 milhões de pessoas sem água por pelo menos 3 dias na Região Metropolitana do Rio de Janeiro na semana passada.

Na quarta-feira (3) da semana passada, a Cedae teve de parar a captação de água

na Estação de Imunana-Laranjal ao identificar no manancial altas concentrações de

tolueno, solvente altamente danoso à saude se ingerido ou inalado.

O sistema fornece água tratada às cidades de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí, na

Região Metropolitana do Rio, além parte de Maricá, na Região dos Lagos, e à Ilha

de Paquetá, na capital.

Somente no fim da noite de sexta-feira (5), com os níveis estabilizados, a unidade

foi religada, e o fornecimento foi normalizado ao longo do fim de semana.

Empresas no alvo

Os agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e da Delegacia de

Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), com apoio de outras unidades da Polícia

Civil e do Inea, saíram para cumprir mandados de busca contra 16 empresas que

utilizam tolueno em seu processo de produção — 14 delas ficam no Complexo

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

A Justiça também determinou a apreensão nesses locais de amostras de tolueno, a

fim de compará-las com o material coletado pela Cedae no manancial de Imunana-

Laranjal.

MPRJ realiza de vistoria no Sistema Imunana-Laranjal

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo

Temático Temporário para atuação em Saneamento Básico, Desastres

Socioambientais e Mudanças do Clima (GTT-Saneamento Básico, Desastres

Socioambientais e Mudanças do Clima) e de Promotorias de Justiça locais, com o

apoio do Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE/MPRJ), realizou, no último

sábado (6), vistoria no Sistema Imunana-Laranjal.

Na vistoria, foi constatado que já foi retomada a produção de água pela Cedae e a

distribuição pela concessionária. O MPRJ acompanha o trabalho realizado em

conjunto pela Cedae, Petrobras e Inea, aguarda o envio dos relatórios sobre a

qualidade da água, que já foram requisitados, e realiza ainda outras diligências para

encontrar a causa da poluição hídrica, ainda desconhecida.