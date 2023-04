Força-tarefa recaptura um dos presos que fugiram de Bangu

Um dos três presos que fugiram no fim de janeiro do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi recapturado ontem (17). Marcelo de Almeida Farias Sterque, o Marcelinho da Merindiba, foi preso em Padre Miguel, também na Zona Oeste.

A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil; e da Divisão de Recapturas da Polícia Penal (Recap), da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Marcelinho estava na Penitenciária Lemos de Brito e escapou com outros dois presos também classificados como de alta periculosidade: Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do 18, e Lucas Apostólico da Conceição, o Índio do Jardim Novo. Jean e Índio continuam foragidos.

Segundo a polícia, Marcelinho já tinha deixado a penitenciária uma vez, em 2015, para cometer um crime. Com ajuda de agentes penitenciários corruptos, ele saiu da prisão para tentar matar uma mulher, de 31 anos, e voltou para a cela após dar 13 tiros contra ela. A vítima sobreviveu.

Jean chefiou o tráfico do Morro do Dezoito, em Água Santa. Em 2013, ele comandou a invasão ao Fórum de Bangu e, em 2016, mandou matar o próprio advogado. O criminoso estava preso desde 2017.

O trio fugiu com a ajuda de uma corda feita com lençóis (teresa) jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, nos fundos do complexo de presídios. Atrás fica um lixão.