Forró do Pimenta do Reino agita o do palco Theatro Municipal do Rio

O grupo é formado por Daniel Guerra, Júnior Domingues e Eron Lima. Com 22 anos de estrada, grupo da Baixada Fluminense exalta e mescla diversos ritmos da cultura nordestina

Originalmente batizado de “Theatro Municipal de Portas Abertas” em 2021, o projeto “Boulevard de Portas Abertas” apresenta na edição de 31 de julho de 2024, a partir das 18 horas, o grupo Pimenta do Reino em evento gratuito.

Criado na Baixada Fluminense, o grupo que exalta e mescla diversos ritmos da cultura nordestina é liderado por Daniel Guerra com formação que conta com Júnior Domingues e Eron Lima. O Pimenta do Reino possui 22 anos de estrada.

Com estilos que abrangem o maracatu, o xote, o xaxado e o baião. O repertório vai de Jacson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Zé Ramalho e Dominguinhos a canções autorais, como “A Culpa É Sua Amor”, lançada com videoclipe em 2022.

O Pimenta do Reino é grupo tradicional na cena da Baixada Fluminense celebrando a música e a cultura nordestina. Entre exibições em bares a shows em eventos culturais da região, a banda se destaca também pela inquietação artística. Em 2024, dois integrantes do grupo, Daniel e Eron fizeram participação como músicos em um capítulo da novela Renascer, da Rede Globo, tocando em uma cena de casamento.

Atingir público do Centro do Rio

Já sobre o “Boulevard de Portas Abertas”, Daniel Guerra, vocalista do grupo, conta que a expectativa é a de atingir um público que está na correria do dia a dia do Centro do Rio de Janeiro. O horário do evento, marcado para 17 horas, é pensado para atrair pessoas que estejam saindo da jornada de trabalho em horário comercial. Outro fator importante é a origem do grupo e a relação com o evento.

Muitos dos trabalhadores do centro do Rio de Janeiro são moradores da Baixada. Diversos são de origem nordestina ou descendentes de nordestinos e possuem relação afetiva muito forte com a cultura do nordeste. O show também celebra as raízes, tanto da Baixada Fluminense quanto da região nordeste do Brasil.

O grupo leva os ritmos com muita festa para o centro histórico do Rio de O evento é gratuito e a classificação é livre.