“Fórum da Amazônia’ põe o Brasil como protagonista, diz André Ceciliano em evento no AM

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o secretário de Assuntos Federativos, André Ceciliano, foram os anfitriões do Fórum (centro)

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o secretário de

Assuntos Federativos, André Ceciliano, foram os anfitriões centrais do Fórum das

Cidades Amazônicas, em Belém do Pará. O evento, que terminou nesta sexta-feira (4), reuniu 1356 administradores municipais da região Norte do Brasil e de mais sete países da Amazônia Legal.

“Com encontro, o Brasil reafirma a importância de sua liderança na região. Junta os

responsáveis pela administração pública de todas as cidades envolvidas na temática

da Amazônia para a discussão de problemas comuns e soluções compartilhadas.

Foi um sucesso”, comentou André Ceciliano.

Estiveram presentes também os ministros Jader Filho, Paulo Teixeira e Welington

Dias, além do governador Helder Barbalho e do prefeito de Belém, Edmilson

Rodrigues.

De acordo com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o evento debateu

caminhos para o desenvolvimento sustentável na região. “Vamos debater qual é o

caminho para aproveitar a riqueza que a Amazônia nos dá para manter a floresta em

pé e produzir riqueza, gerar emprego, dignidade e cidadania para o nosso povo.

Todos estes debates estão livres para acontecer neste encontro”, disse o prefeito.

Ideia inovadora

Segundo Edmilson Rodrigues, “este Fórum é uma ideia inovadora, e deve fortalecer

os municípios e possibilitar, a partir dos governos locais, uma integração da

Amazônia com o apoio da Organização do Tratado da Cooperação Amazônica

(OTCA)”.

“Este evento é a Amazônia falando por si própria. Neste primeiro diálogo estão os

prefeitos de oito países aqui representados, que compõem o Tratado de Cooperação

Amazônica. É uma região que, de acordo com o mundo, cumpre papel importante na salvação do planeta. Isto é totalmente verdade. Mas a Amazônia, que é floresta, que é biodiversidade, é também povo da floresta e do campo. Hoje, 76% da população amazônica vivem nas cidades. Belém e Manaus reúnem quase 7 milhões de pessoas. Somos uma região também urbanizada. Daí, tomamos esta iniciativa com o apoio do governo federal, do governo do Estado, e com entidades municipalistas do Brasil. Elegemos uma carta a ser entregue aos presidentes na reunião que será realizada nos dias 8 e 9, e temos o acompanhamento da OTCA”, completou o prefeito.