Foto de Dallagnol já aparece com legenda “não eleito” em site do TSE

O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mudou a legenda da foto do ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol para “não eleito”. A validade do registro de candidatura do até então deputado federal foi cassada pelo TSE na noite da última terça-feira (16).

Por unanimidade, os ministros da corte consideraram que Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador do Ministério Público para escapar de julgamento, no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que poderia impedi-lo de concorrer às eleições de 2022. Assim, os magistrados consideraram que o ex-procurador da Lava Jato frustrou a aplicação da lei.

Dallagnol recebeu mais de 345 mil votos na eleição do ano passado e, assim, se tornou o deputado federal mais votado no Paraná. Ele tomou posse em 1º de fevereiro.

Apesar de o portal do TSE ter se adiantado na legenda de “não eleito” na foto de Dallagnol, pela decisão do TSE, ainda é preciso comuniar o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Então, o ex-procurador ainda não deixou o cargo de fato.