Fotógrafo quer concorrer ao Legislativo em 2024 e já alinha filiação a um partido

Fotógrafo Maicon Salles quer entrar na disputa por uma cadeira na Câmara Municipal de Mesquita

Natural de Mesquita, o fotógrafo Maicon Salles estuda participar da corrida eleitoral

da cidade conhecida como a ‘caçula da Baixada Fluminese’, agora por outro ângulo.

Ele, que há mais de 10 anos esteve presente em campanhas, como membro das equipe das assessorias, agora quer mudar o foco.

Mais maduro, casado e pai de um menino de 4 anos, Maicon está definindo seu

partido e quer atuar de maneira mais atuante para mudar o cenário político e social

da sua cidade natal. Rondas, reuniões e encontros com as comunidades e todos os

bairros fazem parte do seu roteiro, para que possa formatar um mandato coerente e

participativo.

“Quero ouvir as pessoas e trabalhar para sanar as necessidades reais da

população mesquitense. Vejo muito bairrismo, mas eu quero ser o vereador de toda

Mesquita”, afirma.