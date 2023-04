Fox News demite apresentador ícone da extrema-direita nos Estados Unidos

Carlson criticava vacinas, imigrantes, urnas eletrônicas e direitos LGBTQIA+ em seu programa

EUA – A rede de televisão americana Fox News, anunciou nesta segunda-feira (24/4) a saída do apresentador Tucker Carlson, símbolo da direita conservadora dos Estados Unidos (EUA).

Carlson apresentou o “Fox News Tonight” pela última vez na sexta-feira (21/4). O programa é líder de audiência na televisão norte-americana. O apresentador ganhou destaque ao criticar vacinas, imigrantes, direitos LGBTQIA+ e questionando resultados das eleições em seu jornal.

A saída dele acontece uma semana depois de a emissora anunciar um acordo no valor de US$ 787,5 milhões (cerca de R$ 3,9 bilhões), em um processo movido pela empresa Dominion Voting Machines.

A empresa de tecnologia eleitoral afirma que a Fox News prejudicou seus negócios ao transmitir rumores falsos e permitir que dois advogados do ex-presidente Donald Trump veiculassem alegações de fraude em programas da Fox.

Segundo a Dominion, mensagens de Carlson provavam que a Fox sabia que as eleições não haviam sido manipuladas, mas, mesmo assim, a rede de TV veiculava histórias afirmando o contrário.

Mensagens privadas reveladas pelo processo mostram que Carlson afirmou que a teoria de fraude eleitoral parecia insana para ele e que os aliados de Trump não divulgavam nenhuma prova das supostas

fraudes. Mesmo assim, no ao vivo o apresentador endossava o movimento.