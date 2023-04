Francesa é presa, no Galeão, com oito quilos de cocaína escondidos no recheio de bombons

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite da última terça-feira (25), uma francesa com oito quilos de cocaína escondida no recheio de bombons, tentando embarcar no no Aeroporto Galeão.

A presa, uma jovem de 19 anos, tinha passagem para a cidade de Nice, na Riviera Francesa, que fica no litoral sul da França, considerada uma das áreas mais sofisticadas e luxuosas do mundo. O voo faria uma escala em Paris.

A droga estava no interior da bagagem despachada pela estrangeira, misturada no recheio de bombons. A prisão ocorreu após uma fiscalização de rotina de policiais federais da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN).

A francesa foi encaminhada para o sistema prisional do estado e vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.