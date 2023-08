Francisco Dornelles pode dar nome ao Campus da Uerj em Vaz Lobo

Indicação legislativa pretende homenagear um dos políticos mais veteranos do estado do RJ

Primo pelo lado paterno, em segundo grau, de Getúlio Vargas, e sobrinho pelo lado materno de Tancredo Neves, Francisco Dornelles poderá dar nome ao futuro Campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro de Vaz Lobo, na Zona Norte. A iniciativa partiu do deputado Dionísio Lins (Progressista) que encaminhou ao governador Cláudio Castro, nesta quinta-feira (10), uma indicação legislativa com a proposta.

Conhecedor como poucos dos bastidores da política nas últimas décadas, foi deputado constituinte, senador, governador e principal conselheiro de Tancredo Neves (1910-1985). De acordo com Lins, Dornelles tem uma rica e extensa vida pública que serve de exemplo para as novas gerações de políticos. Ele também foi ministro do Trabalho, da Indústria, Comércio e Turismo,

“Aos 88 anos, Francisco Dornelles sempre foi e continuará sendo um farol para nós políticos. Um homem de espírito público, correto e experiente que mantém uma relação com todos os poderes, inclusive com o governador Cláudio Castro, colocando toda sua experiência à disposição do estado e do país”, disse Lins