Fred tem arma apontada para a cabeça em assalto na Zona Sul

Ex-atacante e atual dirigente do Fluminense, Fred foi vítima de assalto à mão

armada na madrugada desta quinta-feira (23) na Zona Sul do Rio, horas após a vitória do Tricolor sobre o São Paulo, por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Ele teve seu carro e celulares roubados, mas passou por momentos de pânico com

uma arma apontada para a sua cabeça. O ex-jogador demorou a sair do estádio

devido à confraternização entre jogadores e comissão técnica após o confronto.

Atualmente no departamento de futebol do Fluminense como Diretor de

Planejamento Esportivo, Fred estava no Maracanã acompanhando a partida.