Frente reivindica melhores salários e estímulo à saúde física e mental na área da educação

Deputada Tabata Amaral é a presidente do colegiado

A Frente Parlamentar Mista pela Educação assinou um termo de compromisso pela valorização dos professores. O texto traz como reivindicação salários adequados, melhoria dos espaços físicos das escolas e estímulo à saúde física e mental dos professores.

Segundo a presidente do colegiado, deputada Tabata Amaral (PSB-SP), a assinatura do termo representa um compromisso em mudar o cenário do ensino no Brasil.

A deputada Professora Goreth (PDT-AP), uma das coordenadoras da Comissão de Desenvolvimento e Valorização de Professores da bancada da educação, ressaltou a importância de pressionar governos e sociedade civil por mais avanços e pelo reconhecimento da carreira do magistério.

“Nós precisamos debater os desafios que os professores enfrentam no nosso País, apontar caminhos. Nós precisamos incentivar que jovens queiram ser professores, que é uma profissão muito nobre”, disse.

Pesquisa

Divulgado em outubro, o Índice de Valorização do Professor (IVP) apontou que apenas um em cada quatro brasileiros acredita que professores são valorizados. Entre os professores, um entre cinco enxerga essa valorização.

O indicador mediu cinco áreas:

– campo de atuação, o que envolve o reconhecimento;

– carreira, que trata da remuneração e das condições de trabalho;

– ambiente de trabalho, sobre as relações na escola entre professores, estudantes e pais;

– profissional, sobre compromisso e competência do professor; e

– individual, o que inclui bem-estar e realização pessoal.

O IVP é organizado pelo Instituto Península, uma organização social que atua nas áreas de educação e esporte.