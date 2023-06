Fritador é preso após esfaquear cozinheiro em restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro

Um homem foi preso por agentes da 9ª DP (Catete), na última terça-feira (27), por

esfaquear um cozinheiro em um restaurante onde trabalhava como fritador, no

Flamengo, na Zona Sul do Rio. A polícia informou que a faca usada por Gilson

Francisco do Nascimento, de 20 anos, tinha 20 centímetros de lâmina.

A vítima de 50 anos foi atacada na tarde de domingo (25) enquanto trabalhava. Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação. O homem servia um prato em frente ao fogão, quando Gilson deixa seu posto e desfere golpes pelas costas do colega de trabalho. O crime foi praticado na frente de outros funcionários do estabelecimento.

Mesmo ferido o cozinheiro conseguiu se desvencilhar do agressor, que ainda o

perseguiu pelo restaurante. Pouco depois, no entanto, Gilson largou a faca e fugiu

do local.

Ele teve a prisão preventiva decretada pela 4ª Vara Criminal da Capital após um

inquérito policial ser instaurado e relatado à Justiça e foi encontrado na casa de

parentes, na comunidade Gardênia Azul, na Zona Oeste. O fritador responderá por

tentativa de homicídio qualificado. Em depoimento, Gilson afirmou ser perseguido

pela vítima. A versão negada pela vítima e por outras testemunhas.