Funbel abre novas turmas do Curso Festas que contemplará a organização de eventos

Criatividade e organização. A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) abrirá na próxima sexta-feira (28) as novas turmas do Curso Festas, que contemplará a idealização e organização de eventos.

O Curso Festas inclui a manipulação de balões, criações de peças de papelaria personalizadas e pintura artística infantil. A oportunidade abre portas para aqueles que procuram trabalhar por conta própria,

garantir uma renda extra ou até mesmo profissionais da área que desejam se atualizar sobre as novas tendências de mercado.

O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, destaca que o curso tem o poder de transformar vidas. “O ramo de festas é um segmento que cresceu muito no período pós pandemia, ou seja, trata-se de um

mercado promissor”, afirmou.

“A Funbel tem o dever em oportunizar e criar políticas públicas que

capacitem os belforroxenses na geração de renda”, completou Adriano.

O curso será presencial, com aulas nas segundas e quartas-feiras, de 8h às 12h, e terá a duração média de 3 meses e uma certificação ao final. Os interessados devem comparecer na sede da Funbel, às 9h,

com os documentos: RG, CPF e comprovante de residência. As vagas são limitadas e a idade mínima é de 16 anos.