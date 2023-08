Funbel arrecada mais de 4 mil peças de doação para famílias

A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) arrecadou mais de

4 mil peças durante a Campanha do Agasalho 2023. Roupas, calçados, cobertores e

acessórios foram entregues na sede da Funbel e serão distribuídos para 250

famílias em vulnerabilidade social assistidas pelo Bazar da Ajuda.

O sucesso da doação deu-se graças uma gincana interna organizada por

funcionários que conseguiram reunir 4.041 itens, que incluem cobertores, biquínis,

bolsas e até mesmo um vestido de noiva. Tudo isso em quinze dias de ação.

Adesão e parceria

De acordo com o vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, o estoque estava

baixo e precisava de arrecadações para garantir o funcionamento do Bazar. “Temos

cerca de 250 famílias que vão poder se beneficiar desse gesto solidário de toda a

equipe”, comentou. “Agradeço pela adesão e parceria, tenho certeza que as

doações proporcionarão um inverno mais digno para as famílias”, afirmou Adriano,

que também reforçou que o Bazar da Ajuda funciona durante o ano todo.

A estudante e moradora de Areia Branca, Flávia Alves, de 33 anos, é usuária do

equipamento e agradeceu pela iniciativa. “Faço parte do Bazar da Ajuda há dois

meses e esse suporte é muito importante para mim. Todo mês posso retirar até 5

peças”, comentou Flávia.

O bazar funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na sede da Funbel, na

Rua Adélia Sarruf, 39, em Areia Branca. Doações e solicitação de retiradas podem

ser realizadas no contato telefônico/whatsapp (21 2761-4264) ou nas redes sociais.