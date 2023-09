Funbel promove 2º Simpósio sobre acolhimento autista em Belford Roxo

O evento certificou mais de 20 profissionais da área de Educação, Saúde e

Assistência Social no Curso de Capacitação Pedagógica no Cuidado com a Pessoa

com TEA

A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) promoveu nesta sexta-feira (29) o 2º Simpósio com o tema “Aprendendo e simplificando o autismo”, no Teatro da Cidade. O evento também certificou mais de 20 profissionais da área de Educação, Saúde e Assistência Social no Curso de Capacitação Pedagógica no

Cuidado com a Pessoa Autista (Transtorno do Espectro Autista – TEA), realizado

pela Funbel.

O evento reuniu pais, mães e diversos profissionais de Belford Roxo para enfatizar

o tema autismo que é de relevância nacional, além de compartilhar experiências

que fazem a diferença nos cuidados. O presidente da Comissão da Pessoa com

Deficiência da OAB Belford Roxo, Sidnei Lima, palestrou sobre os tipos de

capacitismo. As mães atípicas Bianca Couto e Carla Sales, que participaram da

primeira edição do curso de capacitação, também palestraram no encontro.

Um espaço do evento foi dedicado às oficinas de atividades lúdicas e pedagógicas

para desenvolvimento do autista, com brinquedos e artesanatos feitos de materiais

reciclados, que são utilizados para estímulos sensoriais indispensáveis no

aprendizado.

Capacitação de profissionais

O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, pontuou sobre a 2ª edição do

simpósio. “Precisamos sempre olhar com carinho para esse tema e desenvolver

políticas públicas que levem capacitação aos profissionais de todas as áreas”,

afirmou.

“Gostaria de enaltecer o trabalho da deputada federal Daniela do Waguinho, a relatora do projeto de lei 4065/2020, que tornou o laudo de diagnóstico do espectro autista permanente, além de ser responsável por outros projetos de lei em Brasília”, frisou Adriano, ao lado da secretária municipal de Administração, Clarice Santos.

Mais de 140 famílias acolhidas

As coordenadoras do evento, a pedagoga psicomotricista Claudia Hosana e a

psicóloga psicomotricista Renata Freitas, também são responsáveis pelo Nafa

(Núcleo de Acolhimento à Família do Autista) da Funbel que já acolheu mais de 140

famílias.

“Essa edição está sendo muito especial que culmina com a formatura da 2ª

turma de capacitação pedagógica. Abordamos as esferas que abordam a vida da

pessoa autista em todas as faixas etárias”, ressaltou Claudia. “É importante

conscientizar as pessoas do que é o autismo, e ensinar que trata-se de um

transtorno e não uma doença. Além de trazer oficinas interativas e sensoriais que

enriquecem todo o trabalho com esse grupo”, completou Renata Freitas.

Moradora do bairro de Santa Amélia e mãe de dois filhos autistas, com 6 e 8 anos,

Tatiana Barbosa, de 40 anos, é uma das alunas formadas no curso e está se

especializando em psicopedagogia. “Esse ano recebi o diagnóstico de que meus

filhos possuem o TEA. Desde então, estou buscando capacitação e aprendendo

bastante sobre o tema para poder auxiliar no desenvolvimento deles”, relatou.

“Agradeço demais pelo curso, pois aprendi muitos conteúdos que já coloquei em

prática em casa para garantir que eles cresçam bem”, acrescentou Tatiana.