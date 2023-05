Funbel realiza baile especial do Dia das Mães

O evento aberto ao público e realizado no Shopping Nova Belford, contou com sorteio de brindes e a presença de alunos do projeto Dança em Movimento

A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) agitou com a edição especial do Baile Dança de Salão para comemorar o Dia das Mães. O evento foi aberto ao público e ocorreu no Shopping Nova Belford.

Com muita animação e dança de salão, o baile contou com sorteio de brindes e a presença de alunos do projeto Dança em Movimento, realizado pela Funbel. A Banda Alto Astral foi responsável por animar a pista de dança com sucessos atemporais da música ao vivo de qualidade e o intervalo teve a participação especial de Neném By Night.

O presidente da Funbel, Ronaldo Anquieta, comentou sobre o evento. “Fico feliz pela nossa gestão municipal que cuida do nosso maior patrimônio que é a melhor idade. Esse evento contribui para proporcionar grandes momentos de alegria e diversão”, pontuou Ronaldo Anquieta. “Realizar essa festa maravilhosa é um sonho. A melhor idade merece estar em sintonia com a vida porque dançar é melhorar a autoestima e exercitar o corpo e mente”, completou o vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano.

Sentimento de alegria

A moradora de Nova Aurora, Isaura da Silva Santos, de 65 anos, participou do evento com um sorriso no rosto. “Esse baile me traz um sentimento enorme de alegria, amo participar desse momento que me enche de vida. Estou vivendo minha melhor fase e agradeço muito pelo projeto Dança em Movimento”, revelou Isaura.

O morador do Sargento Roncalli, Alcir de Sousa, de 84 anos, curtiu bastante a pista de dança. “Espero que continuem esses eventos porque a organização é sempre maravilhosa. Viver assim faz bem para a alma e o coração”, contou Alcir.