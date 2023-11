Funbel realiza casamento comunitário em Belford Roxo

Uma noite inesquecível! Trinta casais participaram do projeto “Bem-Casados”

(casamento comunitário), iniciativa da Prefeitura de Belford Roxo, através da

Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), e tiveram a

oportunidade de se unir matrimonialmente gratuitamente e com uma grande festa no salão La Famille.

Os 30 casais tiveram isenção na certidão de casamento e ganharam tratamento vip

antes da cerimônia. As mulheres tiveram direito a um “dia da noiva” onde foram

recepcionadas em um salão de beleza da cidade com um café da manhã. Em

seguida, fizeram, com profissionais capacitados, cabelos e maquiagem para

complementar ainda mais o dia. Os homens também tiveram o “dia do noivo” em

uma barbearia com direito a corte e barba.

Os casais puderam levar até 10 convidados e a cerimônia foi celebrada por uma

juíza de paz, um padre e um pastor. Os 30 casais que ali estavam disseram o

tradicional “sim” e declararam seu amor até que a morte os separe”. Após a

cerimônia todos desfrutaram da festa ao lado de seus familiares e amigos e

puderam degustar de um buffet repleto de comidas, bebidas e doces.

Despesas cartorárias

A design de sobrancelhas, Suellen Cristina Dos Santos Martins, 32 anos, foi uma

das beneficiadas pelo projeto junto com seu agora esposo, Uanderson Martins

Silva, 35. A moradora do Wona, falou da emoção de estar realizando um sonho,

pois a gratuidade facilitou muito, pois muitos casais não têm recursos para bancar

as despesas cartorárias e uma festa de casamento. “Estou me sentindo muito feliz.

Agradeço demais por estarem realizando não só o meu, mas o sonho de outros 29

casais. Sei que virão muitos outros por aí. Então meninas, fiquem ligadas nas redes

sociais porque nas próximas edições podem ser vocês aqui,” frisou Suellen.

Trabalho social

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou

que estava se sentindo muito feliz em participar de um momento tão especial para

os casais. “Esse é um trabalho social de melhor qualidade que a Funbel e a

Prefeitura estão realizando. Quero parabenizar a todos que se empenharam e se

envolveram nesse projeto, que é um trabalho de muita responsabilidade e

sensibilidade humana”, resumiu Waguinho.

A deputada federal e primeira- dama do município Daniela Carneiro falou da

importância de existirem propostas que valorizam o relacionamento dos casais da

cidade. “O amor está no ar em Belford Roxo. Eu fico muito feliz e emocionada por

poder participar desse momento tão importante na vida desses 30 casais. Como

isso faz bem para o relacionamento e como a Prefeitura tem se preocupado com os

mínimos detalhes para realizar o sonho deles. É um projeto sensacional, creio que

muitos outros virão,” concluiu a deputada.

O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, comentou o quanto é gratificante

poder estar à frente de projetos como esse. “Estamos vivendo um governo

humanizado. Estamos aqui para atender, acolher e cuidar de pessoas. Hoje

estamos impactando diretamente e ajudando quem necessita, além de implantar

políticas públicas para a população. Graças a Deus estamos conseguindo

transformar vidas. Essa é a missão do governo”, finalizou.