Funbel realiza palestra sobre a Garantia de Direitos da Pessoa com Deficiência

A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), realizou uma palestra sobre a Garantia dos Direitos das Pessoas com Deficiência para mães, pais e profissionais das áreas de Saúde e Educação.

O vice-presidente da Funbel, Adriano Nascimento enfatizou que a palestra foi esclarecedora, pois abordou pontos centrais que afetam as pessoas com deficiência. “Foi um encontro importante para termos a consciência que estamos avançando na questão das políticas públicas para as pessoas com deficiência”, arrematou Adriano.

O presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB de Belford Roxo, Sidney Lima, destacou a importância do conhecimento sobre a legislação e o estatuto das pessoas com deficiência (PCD), que aborda os direitos, inclusão e acessibilidade.

Sidney Lima destacou a importância da participação dos pais em palestras referentes ao tema. “São informações necessárias para que eles conheçam seus direitos e, consequentemente, proporcionando uma melhor qualidade de vida.”, arrematou.

Josiane Chaves, que é mãe de um menino que tem deficiência intelectual, destacou a importância da palestra. “Foi uma boa oportunidade para melhorar o conhecimento”, resumiu.