Funbel realizará casamento comunitário de 30 casais

Bem unidos, bem felizes, bem casados. A Fundação de Desenvolvimento Social de

Belford Roxo (Funbel) vai promover uma grande celebração de casamento

comunitário. A partir de sexta-feira (1º), os 30 primeiros casais que solicitarem a

isenção, com documentos em ordem e data de casamento marcada, poderão

desfrutar de uma cerimônia completa de união.

A festa promete ser deslumbrante, com direito a convidados, decoração especial,

buffet e muita música. Para mais informações, basta fazer contato com a Funbel no

telefone (21) 2761-4264, ou visitar a sede, na Rua Adélia Sarruf, 39, em Areia

Branca.

O presidente da Funbel, Ronaldo Anquieta, comentou sobre a nova oportunidade.

“Optamos por oferecer um serviço completo, que vai desde a isenção do casamento

até a celebração da união para concluir esse ciclo com uma festa incrível”,

comentou Ronaldo. “Estamos empenhados em realizar sonhos e isso é sempre

motivo de grande felicidade. Espero que seja um momento grandioso e inesquecível

para todos os casais envolvidos”, completou o vice-presidente da Funbel, Adriano

Floriano.