Funcionária de supermercado cai de empilhadeira e morre

Michele Santana da Silva trabalhava sem proteção/Reprodução

Uma funcionária do Supermercado Assaí Atacadista morreu e um outro funcionário

ficou ferido após eles caírem de uma empilhadeira na madrugada da última

segunda-feira (28) na sede do estabelecimento em São Cristóvão, na Zona Norte do

Rio.

Funcionários relataram que Michele Santana da Silva, de 30 anos, estava dentro de

uma gaiola da empilhadeira (uma espécie de andaime) quando houve o

deslocamento do maquinário. Ela, que estaria sem nenhuma proteção, se

desequilibrou e caiu, quebrando o pescoço.

Já Atanásio A. Júnior, de 23, também despencou e teve fraturas nas costelas. Ele foi

encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, com

ferimentos moderados. E, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já teve alta.

De acordo com testemunhas, as vítimas faziam a contagem de produtos que ficam

em uma prateleira alta quando a gaiola despencou.

A 17ª DP (São Cristóvão) abriu um inquérito para apurar como aconteceu a queda e

investiga se os funcionários usavam equipamentos de segurança.

O enterro de Michele aconteceu nesta terça (29) no Cemitério Ricardo de Albuquerque.