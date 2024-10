Funcionário é morto em tentativa de assalto no estacionamento de escola na Freguesia, na Zona Oeste do Rio

Damião de Carvalho, de 76 anos, foi morto à queima-roupa

Damião de Carvalho, de 76 anos, foi morto em uma tentativa de assalto no estacionamento da unidade de ensino na Rua Araguaia, na Freguesia, Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (25). Ele abria o portão do estacionamento do colégio para um funcionário entrar, quando foi sido surpreendido pelos criminosos.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o funcionário foi abordado e morto à queima-roupa pelos criminosos. Moradores reclamam da falta de segurança do bairro.

“Eu moro aqui há 15 anos e eu estou muito assustada pelo que está acontecendo. Hoje em dia não temos mais segurança para ir e vir ao sair de casa. Então, estamos muito preocupados. Nós trazemos as crianças para a escola e não sabemos como voltamos para buscar. A gente vai trabalhar e não sabe se volta. É lamentável o que está acontecendo”, afirma a dona de casa Patrícia Caco.

Em nota, a escola lamentou a morte do colaborador; “Pedimos à Deus que conforte os familiares e a todos nós, neste momento tão difícil”.